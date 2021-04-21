В Минздраве объяснили отсутствие послаблений для вакцинированных

https://static.news.ru/photo/50cb74c0-a29c-11eb-8352-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что не считает нужным устанавливать какие-либо послабления для граждан, привившихся от коронавируса. По его словам, для создания коллективного иммунитета общество разделять не следует.

Он отметил, что в России нет прямых ограничений для тех, кто не привился. Министр также подчеркнул, что общество должно сконцентрироваться на преодолении проблемы.

Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет. Нельзя разделить на «до» и «после» [вакцинации], — цитирует его РИА Новости.

Мурашко добавил, что активность вакцинации в России высокая. Он предположил, что коллективный иммунитет в стране может сформироваться к августу.

Министр также рассказал о наращивании пунктов вакцинации. По его словам, число стационарных превышает 5,4 тысячи, а количество мобильных составляет более полутора тысяч.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал всех россиян прививаться от коронавируса. Он подчеркнул, что болезнь пока не побеждена и остаётся прямой угрозой.