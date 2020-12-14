В Минздраве объяснили новый проект о медпоказаниях к аборту

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Новый проект Министерства здравоохранения о медицинских показаниях к аборту не отменяет право женщины на прерывание беременности по желанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от её срока, — говорится в сообщении.

Согласно закону, женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, аборт проводится по её желанию при наличии добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию можно провести на сроке до 12 недель, позже сделать аборт можно либо при наличии социальных показаний (если беременность наступила в случае изнасилования), либо по медицинским показаниям. Список медицинских показаний устанавливает Минздрав.

В ведомстве уточнили, что в последний раз соответствующий перечень пересматривался в 2007 году и был утверждён приказом Минздравсоцразвития от 03.12.2007 № 736 (ред. от 27.12.2011). Проект нового приказа был разработан с учётом развития медицины, изменений в подходе к лечению различной патологии при беременности и на основании предложений всех главных внештатных специалистов по всем профилям оказываемой медпомощи, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что министерство подготовило проект, устанавливающий список медпоказаний для аборта. К ним, в том числе, относятся активная фаза туберкулеза, краснуха (до 20 недели беременности), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность и врождённое отсутствие конечностей.

Издание РБК 13 декабря писало, что депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала катастрофой «ограничение» прав женщин на прерывание беременности. По ее мнению, в документе прописано не просто сокращение перечня медпоказаний для проведения аборта, а подразумевается ограничение прав женщин на прерывание беременности.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав не поддержал исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и создание специальных учреждений для подобных процедур.

Представители общественного движения «Мужской путь» планируют обратиться к правительству с просьбой ввести запрет на аборты за счёт средств ОМС. Кроме того, предполагается разработать госпрограмму, направленную на формирование у женщин стойкого неприятия искусственного прерывания беременности. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.