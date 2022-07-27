В Минздраве назвали замену исчезнувшему из поликлиник «Спутнику Лайт» Минздрав подтвердил ревакцинацию первым компонентом «Спутника V» вместо «Спутника Лайт»

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Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент «Спутника V», идентичный «Спутнику Лайт», подтвердил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, запасы вакцин в регионах по-прежнему есть.

Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент «Спутника V»: он абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт», — сказал Чуланов.

Он отметил, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. Также ревакцинацию рекомендовано пройти гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад.

Ранее сообщалось, что из российских поликлиник пропала вакцина «Спутник Лайт», сделать бустерную прививку теперь предлагают первым компонентом «Спутника V». Эксперты предполагают, что необходимость в «Лайте» отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V».

Отмечается, что разработавший обе вакцины институт имени Гамалеи с самого начала заявил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Однако препарат прошел самостоятельную регистрацию и анонсировался как четвертая, «легкая» вакцина для переболевших людей и вакцинированных с низкими титрами антител.