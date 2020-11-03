В Минздраве назвали сроки выдачи бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

https://static.news.ru/photo/57a5e4c6-1dca-11eb-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты с коронавирусом, которые лечатся на дому, начнут получать бесплатные лекарства в самое ближайшее время. Об этом рассказала глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Это заработает для некоторых субъектов уже на следующей неделе, потому что процедура закупки тоже упрощена, — цитирует её ТАСС.

Чиновница отметила, что в целях поставки медпрепаратов в регионы и обеспечения ими пациентов работа ведётся круглосуточно.

Собеседница агентства добавила, что 3 ноября состоялось совместное заседание с представителями региональных министерств здравоохранения и Минпромторга, на котором были определены потребности каждого региона в лекарствах. По её словам, норматив, по которому рассчитывались средства на препараты, составил свыше 7,8 тысячи рублей на пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минфина и Минздрава довести средства до регионов в кратчайшие сроки, чтобы власти субъектов могли оперативно закупить необходимые лекарства.

За минувшие сутки в России выявлено 18,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 335 человек, вылечились — 15,3 тысячи. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,6 млн человек. В общей сложности скончались 28,8 тысячи заразившихся, выздоровели — свыше 1,2 млн.