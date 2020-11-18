В Минздраве сообщили о нехватке скорых в регионах

https://static.news.ru/photo/c74320e2-299a-11eb-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских регионах не хватает машин скорой помощи. Наихудшая ситуация складывается в восьми субъектах Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином.

Сегодня для амбулаторного этапа ключевая вещь — это транспорт, — подчеркнул он.

По его словам, необходимо не только привезти врача на дом к человеку, но и доставить пациента в амбулаторные центры. При этом транспортное средство должно иметь возможности для диагностики и непосредственного осмотра.

Сегодня почти восемь тысяч машин дополнительно в регионах привлечено. Но в восьми регионах мы видим пока, что транспорта недостаточно, — отметил Мурашко.

Он подтвердил, что всего на территории страны не достаёт 2,7 тысячи машин скорой.

Да, это цифра выверена и подтверждена нашими специалистами. Мы подтверждаем — 2,7 [тысячи машин] и особенно в восьми регионах, которые я называл, также требуют немедленного принятия решения по дополнительному транспорту, — сказал он.

Чиновник предложил решить проблему при помощи такси.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов создать резерв коек для больных коронавирусом. Отчитаться губернаторы должны до 18 ноября.