Минздрав назвал противопоказания к прививке от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d4a614a-3fb9-11eb-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения сообщило, кому не следует ставить прививку от коронавируса.

При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий, — сообщили в ведомстве.

Там ответили, что сейчас вакцину не следует ставить людям с туберкулёзом, гепатитами B и C, новообразованиями, ВИЧ и сифилисом. Кроме того, отказаться от вакцинации стоит пациентам, которые за последние три года перенесли инсульт или острый коронарный синдром, а также если человек в ближайшие три месяца планирует зачать ребёнка.

Также прививки запрещены для беременных и кормящих грудью, тяжёлым аллергикам и пациентам с острыми инфекциями, передаёт Telegram-канал портала «стопкоронавирус.рф».

16 декабря российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

Как писал NEWS.ru, в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.