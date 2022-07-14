В Минздраве назвали опасные для здоровья ошибки пенсионеров Гериатр Ткачева назвала опасные для здоровья ошибки пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная ошибка, которую совершают пожилые люди, это отказ идти к врачу при наличии связанных с состоянием здоровья проблем, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ гериатр Ольга Ткачева. Она уточнила в беседе с «Москвой 24», что нормальное старение не связано с болью или потерей памяти.

Мысль о том, что если я пожилой, то у меня должно что-то болеть, это большая ошибка. Потому что нормальное здоровое старение не связано ни с болью, ни с потерей памяти, — заверила Ткачева.

В связи с этим она порекомендовала пенсионерам обращаться к специалистам всякий раз, когда они отмечают ухудшение самочувствия. Помимо этого, гериатр призвала пожилых россиян не заниматься самолечением и не принимать лекарства самостоятельно. Ткачева посоветовала пенсионерам не забывать о физической активности, так как это полезно для людей всех возрастов.

Физическая активность должна быть у всех. Даже если речь о пациентах с ограниченными возможностями, то все равно обязательна активность в рамках возможного, — резюмировала гериатр

Ранее Ткачева заявила, что у людей может ухудшаться память из-за нейродегенеративных процессов, стресса, депрессии, переутомления и проблем с сердечно-сосудистой системой. По ее словам, с возрастом память ухудшается далеко не у всех людей.