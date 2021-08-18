В Минздраве назвали ограничение для вакцинации пациентов с ВИЧ

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус рассказал, что единственным ограничением при вакцинации от коронавируса пациентом с ВИЧ является начало антиретровирусной терапии (АРТ). Если терапия началась, то следует вакцинироваться спустя четыре недели от её начала, пишет ТАСС.

Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки, — сказал врач.

Он пояснил, что такое решение сформировано многолетним опытом вакцинирования пациентов с ВИЧ, а также мнением профессионального научно-медицинского сообщества.

Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации, — добавил Мазус.

17 августа «Коммерсант» сообщил о массовых отказах вакцинировать людей с ВИЧ в Санкт-Петербурге. Журналисты насчитали десятки таких случаев, но, вероятно, их больше: не все рассказывают о проблеме. В комитет по здравоохранению города сообщили, что не получали жалобы из-за отказов в вакцинации ВИЧ-положительным людям.

Ранее заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что ВИЧ-инфекция не может быть противопоказанием для вакцинации от коронавируса, если у пациента нет выраженного иммунодефицита.