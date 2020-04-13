В Минздраве назвали нормальной практикой лечение на дому больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/e2ca997e-7dc1-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лечение больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 амбулаторно под наблюдением врача было предусмотрено приказом Минздрава РФ. Об этом сообщила главный инфекционист ведомства Елена Малинникова.

У нас был проработан этот вопрос ещё в марте — есть приказ Минздрава об оказании амбулаторной помощи больным с коронавирусной инфекцией и это нормальная практика, — цитируе т её «Интерфакс».

Малинникова добавила, что с такими больными регулярно созванивается терапевт или врач-инфекционист. Кроме того, раз в день или через день врач посещает больного, проводит осмотр и корректирует лечение.

Отмечается, что по данным департамента здравоохранения Москвы, только в столице от COVID-19 на дому лечатся более 6 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.