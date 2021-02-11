В Минздраве назвали напряжённой ситуацию с COVID-19 в некоторых регионах

https://static.news.ru/photo/b8341380-6c4e-11eb-b0f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России в целом улучшается, но в некоторых регионах страны она остаётся достаточно напряжённой. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается. Тем не менее по ряду регионов остаётся достаточно напряженной, — цитирует ТАСС чиновника, выступившего на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности».

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти в осенний период, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет. По его словам, завершения пандемии можно будет ожидать, только когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет после болезни или за счёт прививок. Достижение этой цели зависит от масштаба вакцинации.

По данным на утро 11 февраля, за минувшие сутки в России выявлено 15 038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. По суточному приросту заболевших среди регионов лидирует по-прежнему Москва — в столице выявлено 2040 новых случаев. Об 1127 заразившихся сообщается в Санкт-Петербурге, а в Московской области зафиксирован 721 эпизод заболевания коронавирусом. Уже не в первый раз нет случаев COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе. Минимальный темп суточного прироста заразившихся зафиксирован в Магаданской области, Республике Тыва и Еврейской автономной области — 0,1%. Также в девяти регионах этот показатель составляет 0,2%, писал NEWS.ru.