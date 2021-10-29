В Минздраве прокомментировали подделку сертификатов о вакцинации

Использование поддельных сертификатов о вакцинации является обманом самих себя. Подобные действия могут повлечь за собой смерть одного или более граждан или причинение ущерба здоровью, а наказание за подделку будет по более «тяжёлым» статьям УК России. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что четвёртая волна заболеваемости коронавирусом «достаточно серьёзная», и все действующие сейчас ограничения введены прежде всего для защиты особенно уязвимых категорий — пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID-19 тяжело.

Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать, — заявил Глаголев.

Ранее сообщалось, что в России разработали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Разработчиком выступила новосибирская команда Pro Control. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Система состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Чтобы её распечатать, нужно специальное устройство.