Минздрав назвал чрезвычайной демографическую ситуацию в России

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Нынешнюю демографическую ситуацию в России можно назвать чрезвычайной, заявила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. По ее словам, в России все чаще стали рожать первого ребенка к 30 годам, когда растут риски возникновения бесплодия или рождения младенца с проблемами со здоровьем.

Помимо того, что у нас и снизилось число женщин репродуктивного возраста, по последним данным, по 0,6% в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей, — сказала она в ходе сессии «Здоровье поколений в основе демографической политики» на ПМЭФ.

Как добавила Долгушина, в общей статистике смертности младенцев неонатальная занимает почти половину всех случаев. Примерно половина всех погибших детей в возрасте до года умирают в первые 28 дней жизни. Чаще всего такие последствия вызваны перинатальными заболеваниями матери и их осложнениями.

Ранее стало известно, что в России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, число рождений третьих и последующих детей в России выросло на 6,6%, как указала Голикова, это означает, что меры правительства по поддержке семей работают.