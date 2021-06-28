В Минздраве назвали число привившихся от коронавируса россиян

Процедуру вакцинации от коронавируса к настоящему времени прошли 23 млн жителей России. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью на Первом канале.

Сегодня это уже 23 миллиона. В последние дни скорость очень возросла, — отметил министр.

По его словам, темпы вакцинации в последнее время повысились, в том числе и благодаря «подталкиванию» россиян к принятию соответствующего решения.

С середины июня в ряде российских регионов введена обязательная вакцинация работников отдельных сфер. Первыми такое решение приняли московские власти. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время аналогичная мера будет принята ещё в восьми регионах.

Ранее политолог Сергей Марков предложил увеличить пенсию и выдать премии привившимся от коронавируса россиянам. Он заявил, что в стране «наступает катастрофа», поскольку ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения, поэтому граждан следует поощрять за прохождение вакцинации.