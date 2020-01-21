https://static.news.ru/photo/f480b02a-3c50-11ea-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы министерства здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что распространяющийся на территории Китая коронавирус, вызывающий пневмонию, является биологической угрозой населению России.

Он напомнил о седьмой статье Федерального закона. Она посвящена основным биологическим опасностям и угрозам. По словам Краевого, он может привести подобные примеры из «нашей повседневной жизни».

Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример — это как раз та инфекция, вызванная коронавирусом, что сейчас развивается в Китае, — приводит слова замминистра РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор считает, что вероятность распространения коронавируса из Китая в России крайне низкая, однако её нельзя исключать. Вирус могут привезти как китайские туристы, так и россияне, которые посетили Китай.