В Минздраве допустили повышенную заразность штамма ХЕ

Новый штамм коронавируса ХЕ, выявленный в Великобритании, является рекомбинантным и может быть более заразным. Однако подтверждения этому пока нет. Случаев заражения данным штаммом в России не выявлено, сообщает РБК со ссылкой на главу НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Он пояснил, что штамм ХЕ представляет собой гибрид двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. К настоящему времени выявлено около 640 случаев заражения им в мире.

Исследования показали его способность к более быстрому росту в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен. В то же время это предположение требует подтверждения, — сказал специалист.

Лиознов добавил, что в России пока нет случаев заражения штаммом ХЕ. Он напомнил, что самым эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний является вакцинация. По его словам, российская вакцина «Спутник V» эффективна против вариантов BA.1 и BA.2, поэтому может защитить от тяжёлого течения заболевания в случае заражения рекомбинантным штаммом XE.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что штамм ХЕ рано или поздно появится в России, поскольку границы в настоящее время не закрыты. При этом добавил, что точно спрогнозировать приход в страну данной разновидности инфекции невозможно.