В Минздраве дали рекомендации на время подъема заболеваемости ОРВИ Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период увеличения заболеваемости респираторными инфекциями очень важно использовать маски, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости. Он предупредил о риске заражения в местах с большим скоплением людей, таких как супермаркеты или места ожидания заказов, и отметил, что это может негативно отразиться на праздновании.

Будьте здоровы в новогоднюю ночь. Носите маску в период подъёма заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник, — заявил Мурашко.

Он также отметил, что при появлении симптомов респираторного заболевания важно использовать маску и менять ее каждый час. Зимой, когда увеличивается число заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, необходимо обеспечить защиту своего здоровья и окружающих от заражения. Он подчеркнул также важность соблюдения гигиены, включая регулярное мытье рук, что помогает снизить риск передачи патогенов, находящихся на поверхностях.

Ранее врач-терапевт Вероника Лисицкая рассказала, что слишком сухой воздух в доме или в квартире является одной из причин распространения респираторных инфекций. По ее словам, недостаток влаги в воздухе мешает эффективной защите дыхательных путей человека.