В Минюсте заявили, что «Дождь» признан иноагентом из-за Роскомнадзора

Читайте нас в Google Новости

Телеканал «Дождь» признали иностранным агентом в России по запросу Роскомнадзора. Об этом заявили представители Минюста на встрече с правозащитниками, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева на своей странице в Facebook.

Тот (Роскомнадзор. — NEWS.ru) заявил, что «Дождь» распространяет материалы, созданные другими иноагентами. Речь о «Голосе Америки», телеканале «Настоящее время», «Сибирь. Реалии», «Медузе» и физических лицах Льве Пономареве, [Людмиле] Савицкой и других, — написала Меркачева.

Она добавила, что на встрече с правозащитниками присутствовал заместитель директора департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Роман Циганов.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения до сих пор не были известны.

Гендиректор «России сегодня» и телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что не считает произошедшее трагедией.