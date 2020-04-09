В Минюсте рассказали, как избежать обвинений в ограничении свобод

https://static.news.ru/photo/1ab3695c-7b1e-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр Юстиции Константин Чуйченко рассказал, что введённые меры против распространения коронавируса необходимо кодифицировать на международном уровне. Это позволит избежать обвинений власти в умалении свобод граждан.

По его словам, в ближайшее время будят поднят вопрос о введении всех норм в единую систему с чёткими определениями терминов, передаёт «Интерфакс».

В противном случае мы неминуемо столкнёмся с разъедающей международное право практикой двойных стандартов, когда одни и те же меры, принимаемые одними странами, будут признаваться необходимыми и легитимными, а в адрес других стран посыпятся голословные обвинения в умалении свобод, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила на неформальном брифинге для членов Совета организации по правам человека. Она выразила беспокойство в связи с принятием в некоторых государствах чрезвычайных полномочий властей. По её словам, иногда такие меры не имеют ограничений и не подлежат пересмотру