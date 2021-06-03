Минтруд: 31 декабря могут сделать ежегодным выходным днём

https://static.news.ru/photo/e1802360-c4f9-11eb-b6c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде высказались об идее сделать 31 декабря выходным днём ежегодно. Там отметили, что решение будет приниматься в зависимости от ситуации, пишет РИА Новости.

Мы её обязательно посмотрим. С учётом ближайшего горизонта, — высказался глава ведомства Антон Котяков о возможности принятия этой инициативы.

4 июня министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что предстоящие новогодние праздники будут длинными и продлятся десять дней с 31 декабря по 9 января 2022 года. Последний день года тоже будет выходным, так как выпадает на субботу.

Майские праздники в следующем году тоже будут длинными. И на первые числа, и на 9 мая выпадают по четыре выходных дня.