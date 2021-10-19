В Минтруде рассказали, сколько россиян работают удалённо

Около трёх миллионов россиян продолжают трудиться в удалённом формате, несмотря на снятие части ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на форуме «Ответственный бизнес — на пути к устойчивому развитию», передаёт РИА Новости.

Он напомнил о принятых в 2020 году поправках в Трудовой кодекс, которые создали условия для дистанционной работы, а также о проекте закона по регулированию электронного документооборота, внесённого в Госдуму.

В целом формат удалённой, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трёх миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате, — сказал Котяков.

При этом, по словам главы Минтруда, для максимальной эффективности дистанционного формата недостаточно изменений нормативно-правовой базы. Министр отметил, что необходимо работать над условиями труда, предотвращающими выгорание, а также создавать корпоративную культуру взаимодействия работодателя с удалёнными сотрудниками.

Ранее портал Superjob провёл исследование о том, представителей каких профессий чаще всего переводят на дистанционный формат работы. Выяснилось, что это, как правило, IT-специалисты, бухгалтеры и специалисты по продажам. 24% опрошенных рекрутеров заявили, что в их компании есть сотрудники, работающие дистанционно. В декабре 2020 года такая практика применялась в 51% организаций.