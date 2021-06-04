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Майские праздники в 2022 году «разбили» на две части

18:37, 04 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздники в 2022 году «разбили» на две части: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления об этом опубликован Минтрудом. 

С учётом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, — сказано в проекте постановления.

В мае у россиян были длинные выходные. Из-за коронавируса президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Они связали между собой майские праздники с 1-го по 3-е и с 8 по 10 мая.

Ранее стало известно, что польза от сокращения рабочих часов доказана ВОЗ и Международной организацией труда. Во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.

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