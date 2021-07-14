В Минтруде рассказали о порядке получения выплаты на школьников

Единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться только безналичным путём. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Только безналично, на карту любой платёжной системы, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поскольку выплата является единовременной, для её получения не нужно заводить карту платёжной системы «Мир».

В министерстве отметили, что заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля, а перевод средств семьям стартует с 16 августа. Документы рассматриваются в течение пяти дней. Подавать их можно до 31 октября включительно.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на портале госуслуг с 11 июля в тестовом режиме запускается рассылка автоматических уведомлений для родителей школьников о выплате в 10 тысяч рублей. По его словам, ресурс сам будет формировать заявление от лица родителей школьников о выплате средств. После этого пользователей уведомят о необходимости проверить все личные данные. Если всё будет верно, заявление будет направлено в ПФР.