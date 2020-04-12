В Минтруде рассказали о пользе электронных трудовых книжек при пандемии

https://static.news.ru/photo/f85dab2e-7ccb-11ea-817a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об электронных трудовых книжках, который вступил в силу с 2020 года, в условиях пандемии коронавиурса показал первые позитивные результаты. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.

По его словам, сотрудники закрывшихся из-за ограничительных мер предприятий, оставшись без работы, не оказались заложниками стандартного документооборота. Они смогли оперативно получить документы, связанные с их трудовой деятельностью и с расчётными данными по заработной плате.

Это позволило работнику в дистанционном режиме сегодня оформлять на портале «Работа в России» пособие по безработице, — цитирует ТАСС выступление Вуколова на Петербургском юридическом форуме, который проходит в дистанционном режиме.

Замминистра отметил, что в перспективе электронный документооборот даст и другие плюсы в данном вопросе.

Ранее в Пенсионном фонде призвали не избавляться от бумажных трудовых книжек, поскольку электронный формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года, писал NEWS.ru.