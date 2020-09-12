В Минтруде рассказали, как российские семьи используют материнский капитал

https://static.news.ru/photo/4610ca3c-f4df-11ea-83e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения своих жилищных условий. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По её словам, предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Размер выплаты на первого ребёнка в 2020 году составляет 466 617 рублей, а при рождении второго ребёнка семья получит ещё 150 тысяч рублей.

Замминистра добавила, что в РФ около 80% всех семей с первым ребёнком также имеют право на получение пособия на детей до трёх лет.

Право на получение такой меры поддержки имеют семьи, у которых средний доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Семья со средним доходом 60–​70 тысяч рублей сможет получать такую выплату, — цитирует РИА Новости Баталину, выступившую на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.

Как писал NEWS.ru, сертификат на материнский капитал с 15 апреля в РФ оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если родитель не оформлен на портале госуслуг или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.