В Минтруде раскрыли, сколько в России матерей-одиночек Минтруд: число матерей-одиночек в России составляет 4,85 млн

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Неполные семьи в России имеют «женское лицо», число матерей-одиночек в стране составляет 4,85 млн, к такому выводу пришли исследователи из ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. По их данным, каждый третий ребенок в России воспитывается в семье с одним родителем, сообщает РБК.

Сотрудники ВНИИ труда в своем исследовании под названием «Неполные семьи в регионах России: масштабы и социально-экономические характеристики» обнаружили, что последние десятилетия процент неполных семей в стране вырос почти вдвое — с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году. При этом доля семей, где ответственность за материальное благополучие ребенка ложится на одинокую мать, составляет 81%.

Ранее педагог-психолог Евгения Васильева посоветовала родителям относиться к детям одинаково, чтобы избавиться от детской ревности между сестрами и братьями. По ее словам, нельзя допускать двойных стандартов, требования должны быть одинаковые ко всем с учетом возраста детей.

В январе в России на федеральном уровне закрепили статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Таким семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат, а также мер поддержки в сфере трудовых отношений.