В Минтруде раскрыли миграционные предпочтения россиян

https://static.news.ru/photo/c9b2af2c-2815-11eb-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около двух третей всех переездов в России приходятся на четыре региона, рассказал директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.

Чиновник на расширенном заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера отметил, что миграционные потоки в РФ движутся в «центростремительном направлении». Граждане в основном переезжают из периферии в административные центры субъектов, а оттуда — в столицу и крупные города.

Четыре основные территории, куда [идёт] миграционный приток, — это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов, — цитирует Кирсанова РИА Новости.

Представитель Минтруда также отметил, что популярным направлением для переезда является юг России, в частности Крым и Кубань.

Ранее Общероссийский народный фронт предложил разработать нацпроект «Современное российское село и становление новой сельской экономики», который должен стимулировать граждан к переезду в сельскую местность, передавал NEWS.ru.