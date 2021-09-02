В Минтруде предсказали двукратное увеличение числа самозанятых россиян

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предсказал двукратное увеличение количества самозанятых россиян к 2024 году. Об этом он заявил в рамках сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

На сегодняшний день мы достигли количества почти 3 млн человек, которые в режиме самозанятых трудятся <…> В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 млн, - заявил Котяков.

При этом в прогнозах на 2030 год многие эксперты называют цифру порядка 10-11 млн самозанятых граждан. Котяков не раз отмечал, что большинство выпускников предпочитают работать на себя, а не на компанию, обуславливая этим рост числа самозанятых: в год из университетов выпускаются примерно 1,2 млн россиян, и около 60% из них предпочитают работать на себя.

Ранее глава Министерства труда РФ, Антон Котяков, назвал сумму, которую составит материнский капитал на первого и второго ребёнка в 2022 году.

