В Минтруде подсказали, как добиться четырехдневной рабочей недели Глава Минтруда РФ Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна при договоренности с работодателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российских компаний могут перейти на работу по четырехдневной рабочей неделе при согласии руководства, передает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. По его словам, нет необходимости регулировать этот вопрос на уровне законодательства.

В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора, — уточнил Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что существующее законодательство уже предоставляет возможность работникам и руководству компании устанавливать «гибкие модели работы». Он отметил, что это может включать в себя как удаленную работу, так и четырехдневную рабочую неделю.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. В организации это объяснили тем, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны, а такой график работы повысит прочность отечественной экономики в условиях современных вызовов.

Инициативу раскритиковал сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю не соответствует принципу социального государства.