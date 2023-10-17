В Минтруда рассказали о количестве инвалидов СВО с ампутацией Минтруд сообщил о наличии ампутаций у 54% признанных инвалидами бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины — 54% установленных медико-социальной экспертизой случаев инвалидности среди участников специальной военной операции связаны с ампутацией конечностей, сообщил замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, передает ТАСС. По его его словам, у 80% из них — ампутированы ноги.

Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет. Потому что основные причины для основного количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте <...> Здесь, конечно, это молодой возраст, — сказал замминистра.

Чиновник считает, что главные причины для основного количества гражданских инвалидов, связанных с ампутацией конечностей, — это диабет, старческие нарушения и сосудистые отклонения. При этом примерное количество инвалидов СВО Вовченко называть отказался.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране планируют отменить понятие «инвалидность». По его словам, вместо этого будет введено понятие «оценка потери функциональности». Новый подход предполагается запустить с 2025 года.