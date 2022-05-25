В Минтруда назвали средний размер пенсий после индексации Котяков: средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей

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Средний размер пенсий после индексации в России составит 19 360 рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, повышение выплат на 10% позволит улучшить состояние 35 млн пенсионеров. ПФР начнёт начислять проиндексированные пенсии с 3 июня, добавил глава Минтруда.

Средняя прибавка к пенсии 1760 рублей. Средний её размер достигнет 19 360. Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого пенсионера, но средние цифры на сегодня таковы. Это значительная прибавка. Мы проведём все необходимые мероприятия и с 3 июня доставка будет с учётом индексации, — пояснил Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на 10% проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. Он напомнил, что с 1 января этого года выплаты уже были проиндексированы на 8,6%. Он также объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня и 1 июля соответственно и выдвинул идею проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.

В мае глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.