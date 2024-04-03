В Минтрансе хотят повысить штрафы для большегрузов за обман «Платона»

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Минтрансе выступили с предложением повысить штрафы для большегрузов весом более 12 т за неоплату проезда по федеральным дорогам, пишет «Парламентская газета». За тем, как оплачивается проезд, следит система «Платон», но некоторые водители пренебрегают обязанностью и предпочитают выплатить штраф.

В связи с этим в Минтрансе предложили вчетверо увеличить штрафы: с 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Сейчас штраф можно оплатить со скидкой, то есть половину этой суммы. Получается, что водителям грузовиков выгоднее игнорировать систему «Платон». В связи с этим и возникла идея увеличить штрафы.

Подобный законопроект уже предлагали принять в 2017 году, но его не поддержали в Госдуме. Позже Минтранс принял еще одну попытку продвинуть инициативу, но тогда против оказались в Минэкономразвития: там сочли сумму штрафа несоразмерной опасности нарушения. Сейчас, по словам замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Антона Козлова, законопроект находится в высокой степени согласования.

Партия «Справедливая Россия — За правду» ранее внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2025 года. Отмечается, что главной идеей инициативы стало устранение несправедливости при установлении выплат в зависимости от мощности двигателя, а не от других характеристик.