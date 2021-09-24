В Минтрансе предложили запретить «таксовать» злостным нарушителям ПДД

В Министерстве транспорта России предложили запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что это может быть сделано для большей безопасности пассажиров.

Предусматривается запрет управления легковым такси лицами, имеющими более трёх неуплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, — говорится в документе.

Также урегулированы вопросы ответственности перевозчиков легковыми такси и службы заказа легкового такси перед пассажиром за причинённый в процессе перевозки вред.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит ликвидировать ранее существовавшие правовые пробелы в области деятельности по перевозкам пассажиров такси, повысить безопасность и комфорт пассажиров.

Ранее сообщалось, что новый «закон о такси», который на данный момент активно разрабатывается, позволит повысить прозрачность рынка перевозок, убрать нелегалов и ввести ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

По её словам, документ может стать полноценным кодексом таксомоторных перевозок. В нём должны быть закреплены основные термины, права и обязанности, мера ответственности участников перевозок.

Она отметила, что регионы могут получить новые полномочия в сфере перевозок. Так, будет введён специальный реестр, где укажут всю подробную информацию о том или ином легальном перевозчике. Это позволит сделать работу такси более прозрачной и увеличит безопасность поездок.