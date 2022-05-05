В Минтрансе подтвердили прогноз по оттоку российских пилотов за границу

Фото J.W.Alker/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Отток российских пилотов за границу обязательно произойдёт, сообщил председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин изданию «Компания». Лётчики из России могут работать в любой стране, они не захотят простаивать и терять навыки, объяснил он.

Это хорошо подготовленные специалисты, которые привыкли к определённым маршрутам и зарплате. И когда им говорят, что вместо Сан-Франциско они теперь будут летать не дальше Сызрани, они начнут обзванивать с целью поиска работы друзей, которые работают, например, в Казахстане, Азербайджане, Польше, — сказал Блинкин.

Он добавил, что 2019 год был последним благополучным для российской авиации. В нынешнем прогнозируется очень скромная авиационная мобильность, и у России будет значительно меньше самолётов.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что российские специалисты способны устроиться где угодно, но для них может не оказаться мест. На Западе пилотов хватает, а в ЕАЭС из ближайшего окружения России нет стран с большими авиакомпаниями и спросом.

Чтобы удержать лётчиков в России, нужно повышать спрос на перелёты по стране, считает он. Обещанные 100 млрд рублей на поддержку отрасли следует выделить на стимулирование спроса.

Как сообщалось ранее, Минтранс видит риски оттока российских пилотов за рубеж, который может привести к дефициту лётного состава уже в ближайшем будущем. Кроме того, к 2025 году в случае снижения пассажиропотока каждому второму пилоту может грозить безработица.