https://static.news.ru/photo/27e272fc-5f72-11ea-8306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта России пояснило, что мужчины не обязаны уступать место женщине. А звуковые объявления в транспорте, которые призывают мужчин всё же уступать место, носят рекомендательный характер. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В типовых правилах такого требования нет. Если такие объявления звучат в метро, то они являются просьбой к представителям мужского пола, — процитировало пресс-службу Минтранса РИА Новости.

Отмечается, что в правилах метро Москвы прописан пункт, который призывает уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми, а также женщинам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство транспорта РФ запустило пилотный проект по тестированию системы, которая не позволит водителю автобуса заснуть или отвлечься от дороги во время вождения. Проект пройдёт тестирование в Московской, Белгородской, Рязанской, Омской и Калужской областях, а также в Татарстане.