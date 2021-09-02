В Минтрансе назвали срок внедрения биометрии на общественном транспорте

Биометрия будет применяться на всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, которого цитирует ТАСС.

Министр пояснил , что к 2024 году биометрия станет своеобразным аналогом паспорта, по которому можно будет оплатить проезд во всех видах общественного транспорта. Оплата будет осуществляться после сканирования лица и идентификации пассажира.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отказался от идеи бесплатного транспорта, фигурировавшей в первоначальной версии транспортной стратегии России до 2035 года. В обновлённой версии документа сказано, что к 2030 году пассажиры смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах. А к 2035 году поездки по городу на 30% будут осуществляться беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом.