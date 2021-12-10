В Минстрое объяснили решение штрафовать теневых арендодателей жилья

Новая система по контролю за операциями по сдаче внаём квартир — государственная информационная система (ГИС), необходимая для повышения прозрачности на рынке аренды недвижимости и соблюдения прав его участников, сообщили в Минстрое, передаёт РБК. Ранее ведомство предложило штрафовать арендодателей, которые будут проводить сделки по сдаче квартир, апартаментов и машино-мест вне данной системы.

Государственную информационную систему (ГИС), которая находится в разработке, создают для повышения прозрачности рынка аренды и гарантии соблюдения прав как арендодателей, так и арендаторов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По планам, ГИС должна будет интегрироваться с ФНС и другими российскими регуляторами. Согласно подготовленному предложению, владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в онлайн-приложении. Через него также будут осуществляться все расчёты.

Для тех, кто попытается обойти систему, предусмотрены штрафы — до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Несмотря на то что ГИС будет полностью государственной, для её запуска планируется привлечение внебюджетных средств. Как заявил замглавы Минстроя Никит Стасишин, законопроект о создании системы может быть внесён на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

Как сообщалось ранее, благодаря разработанному Минстроем законопроекту бюджет будет получать примерно на 162 млрд рублей в год больше, чем сейчас. В систему обяжут вносить и изменения в договорах по поводу сроков и размера платы. Законопроект был направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября.