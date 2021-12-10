В Минстрое нашли способ вывода из тени рынка аренды жилья

В Минстрое подготовили законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по сдаче внаём квартир, апартаментов и машино-мест. Инициатива призвана вывести из тени стихийный рынок аренды жилья и увеличить поступления в бюджет до 162 млрд рублей ежегодно, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в онлайн-приложении. Через него также будут осуществляться все расчёты.

Стимулировать участников рынка аренды к регистрации договоров в инфосистеме в ведомстве предлагают штрафами. Для граждан их размер может составить до 5 тысяч рублей, для компаний — до 50 тысяч. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин пояснил , что система будет полностью государственной. Ведомство будет выступать в качестве её оператора.

Законопроект направлен для обсуждения в профильные министерства и ведомства. Предполагается, что на рассмотрение Госдумы он будет внесён в весеннюю сессию.

Ранее ЦИАН запретил выставлять на своей площадке объявления о сдаче жилья «только славянам». Как сказано на сайте сервиса, теперь пользователи не должны указывать этническую принадлежность или расу потенциальных арендаторов. Также нельзя будет указывать национальность, гражданство и вероисповедание людей, которым авторы объявлений планируют сдать свои квартиры.