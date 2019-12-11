https://static.news.ru/photo/9ddedd58-1c1d-11ea-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк считает, что патриотическая составляющая должна проходить через все образовательные предметы и внеурочную деятельность в российских учебных заведениях.

Патриотическая составляющая должна быть пронизана через все предметы: через внеурочную деятельность, дополнительное образование и вообще через всю образовательную среду, которая есть в образовательной организации, — сказал АГН «Москва» Басюк.

Он также считает, что российскому образованию нужно следить за общемировыми трендами. В настоящее время, по его мнению, их два: глобализация образовательного процесса и информатизация системы.

Как писал NEWS.ru, по закону об образовании отчисление детей из общеобразовательных учреждений в качестве крайней меры дисциплинарного взыскания возможно только по достижении ими 15 лет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн разработал законопроект, который позволит отчислять нарушителей порядка из суворовских, нахимовских и кадетских училищ до наступления этого возраста, чтобы они негативно не влияли на других учащихся.