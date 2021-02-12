В Минпросвещения заявили о недопустимости вовлечения детей в уличные акции

https://static.news.ru/photo/1ba34878-6df3-11eb-a456-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вовлечение школьников в уличные акции недопустимо, заявил глава Министерства науки и высшего образования Сергей Кравцов.

По его словам, помощники по воспитательной работе в учебных учреждениях займутся организацией внеучебной деятельности, в частности спортивными мероприятиями, походами в театры и музеи. В настоящее время проходит конкурс по отбору необходимых специалистов.

Это давно принято решение. Но, конечно, я ещё раз подчёркиваю <...> недопустимо, конечно, вовлечение школьников, использование в каких-то интересах, — сообщил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Так Кравцов ответил на вопрос о том, связана ли работа по поиску таких специалистов с участием подростков в уличных акциях.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения не планирует проводить проверки по факту участия школьников в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность. Детский омбудсмен области Тамара Литвинова заявила, что в школе мать предупреждали, что её ребёнок может иметь намерения участвовать в несанкционированном митинге. Также женщине сообщили об ответственности родителей.