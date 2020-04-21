Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

16:47, 21 апреля 2020 42
Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении Единого государственного экзамена подобные изменения не планируются.

Такое решение было принято из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, передаёт РИА Новости.

Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9. Данные изменения относятся к экзаменам в 9 классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ, — отметили в ведомстве.

Также Минпросвещения рассматривает вопрос переноса Единого государственного экзамена из-за ситуации с коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, окончательное решение по этому вопросу ведомство планирует принять после майских праздников.

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