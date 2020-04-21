В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

Школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении Единого государственного экзамена подобные изменения не планируются.
Такое решение было принято из-за санитарно-эпидемиологической ситуации,
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9. Данные изменения относятся к экзаменам в 9 классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ, — отметили в ведомстве.
Также Минпросвещения рассматривает вопрос переноса Единого государственного экзамена из-за ситуации с коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, окончательное решение по этому вопросу ведомство планирует принять после майских праздников.
Добавьте наши новости в избранные источники