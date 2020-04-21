В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

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Больше половины россиян рассчитывают на улучшение диалога власти и граждан после снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом они заявили в ходе социологического опроса.

Результаты исследования обнародованы на сайте СтопКоронавирус.рф. На улучшение «обратной связи» власти с гражданами рассчитывают 51-55% респондентов. Рост уважения к профессии врача ожидают 20-40% опрошенных, а расширение взаимопомощи между людьми —...