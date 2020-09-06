В Минпросвещения рассказали о случаях COVID-19 в школах

https://static.news.ru/photo/0f49c17a-f020-11ea-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Случаи распространения коронавируса в школах российских регионов есть, однако они единичные, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Несмотря на это, ряд учебных заведений в Забайкальском крае и Свердловской области уже перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Такие случаи действительно есть, но они пока единичные, — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Глушко.

Замминистра подчеркнул, что мониторинг заболеваемости коронавирусом в школах ведётся ежедневно. Во многих регионах, по его словам, родителям предоставляют право переводить детей на дистанционный формат обучения.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. В общей сложности коронавирусом уже заразились 1 025 505 россиян. С начала пандемии в России скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа. Российские врачи вылечили от коронавируса 840 949 граждан РФ. Из больниц по выздоровлении за прошедшие сутки были выписаны 2823 пациента.