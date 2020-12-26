В Минпросвещения рассказали о планах вузов снизить стоимость обучения

https://static.news.ru/photo/840a1f3e-4843-11eb-98cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградский педагогический университет и Московский педагогический государственный университет снизят стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования в новом году. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счёт коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по «внебюджету, — рассказал министр в интервью «Российской газете».

Кравцов отметил, что сумма в размере 10% выбрана именно потому, что нельзя снизить зарплату преподавателям, но провести оптимизацию для сокращения расходов, чтобы пойти навстречу студентам, вузы могут.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что снижать стоимость можно только в тех случаях, если для этого есть основания, и, если это не повлечёт банкротство учебных заведений.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал об условиях снижения оплаты за учёбы в вузе. По его словам, оплата может быть снижена, если учебное заведение не может организовать проведение необходимого количества занятий по той или иной дисциплине.