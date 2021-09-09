В Минпросвещения рассказали о количестве вакцинированных учителей

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев назвал процент вакцинированных учителей и педагогов «высочайшим», несмотря на то что школьные работники по-разному относятся к прививкам в зависимости от региона. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

В целом процент высокий, я бы даже сказал, высочайший, это очень хороший показатель, — похвастался Бугаев.

Замминистра добавил, что соотношение вакцинированных учителей разнится от региона к региону. Незадолго до этого министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что вакцинация учителей от коронавируса — добровольная, но «желательная». При этом он подчеркнул, что России удалось во многом минимизировать негативное влияние пандемии на систему образования, и добавил, что Минпросвещения не собирается переводить российские школы на дистанционный формат обучения.

Ранее Бугаев признался, что Минпросвещения не будет принуждать школьников к обязательной вакцинации от коронавируса. Также речи не идёт о недопуске непривитых к урокам.