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В Минпросвещения рассказали о количестве вакцинированных учителей

15:20, 09 сентября 2021
В Минпросвещения рассказали о количестве вакцинированных учителей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев назвал процент вакцинированных учителей и педагогов «высочайшим», несмотря на то что школьные работники по-разному относятся к прививкам в зависимости от региона. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

В целом процент высокий, я бы даже сказал, высочайший, это очень хороший показатель, — похвастался Бугаев.

Замминистра добавил, что соотношение вакцинированных учителей разнится от региона к региону. Незадолго до этого министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что вакцинация учителей от коронавируса — добровольная, но «желательная». При этом он подчеркнул, что России удалось во многом минимизировать негативное влияние пандемии на систему образования, и добавил, что Минпросвещения не собирается переводить российские школы на дистанционный формат обучения.

Ранее Бугаев признался, что Минпросвещения не будет принуждать школьников к обязательной вакцинации от коронавируса. Также речи не идёт о недопуске непривитых к урокам. 

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