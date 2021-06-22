В Минпросвещения рассказали, как пройдёт Всероссийский выпускной

В Минпросвещения РФ рассказали, что Всероссийский выпускной для школьников пройдёт в онлайн-формате. Мероприятие состоится 25 июня, сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня, — говорится в заявлении.

Школьников ждут поздравления не только от выдающихся педагогов, но также и от звёзд эстрады и кино. Кроме того, министерство запустило различные мероприятия в Сети. В частности, в соцсети «Одноклассники» выпускники и их родители делятся снимками с выпускных вечеров этого года и воспоминаниями о своих выпускных. Дело не обошлось и без TikTok. Там школьники под специальным хештегом могут поделиться своими историями успеха за время обучения.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» устроит самый крупный онлайн-выпускной в России. Гостей шоу поздравят звёзды отечественного шоу-бизнеса и блогеры — Даня Милохин, Филипп Киркоров, SLAVA MARLOW и другие. Зрители смогут пообщаться с ними лично и выиграть гаджеты.