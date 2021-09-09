В Минпросвещения рассказали, как будут работать школы во время выборов

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Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев назвал процент вакцинированных учителей и педагогов «высочайшим», несмотря на то что школьные работники по-разному относятся к прививкам в зависимости от региона. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

В целом процент высокий, я бы даже сказал, высочайший, это очень хороший показатель, — похвастался Бугаев. Замминистра добавил, что соотношение вакцинированных учителей разнится от региона к региону. Незадолго до этого...