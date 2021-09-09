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В Минпросвещения рассказали, как будут работать школы во время выборов

15:26, 09 сентября 2021
В Минпросвещения рассказали, как будут работать школы во время выборов Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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17 сентября, пятница, будет рабочим днём для школ, в которых расположены избирательные участки, если администрация сможет развести потоки учащихся и голосующих. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Его слова приводит РИА Новости.

Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий <...>, которые будут организованы [вне школы], — сказал чиновник.

В качестве примера внешкольных занятий он привёл акцию «Вместе всей семьёй». Она предусматривает посещение школьниками различных производств в образовательных целях.

Выборы в Госдуму VIII созыва будут проходить с 17 по 19 сентября. Первый замглавы думского комитета по образованию Олег Смолин отметил, что примерно 46 тысяч избирательных участках расположены в школах, где занятия проходят шесть дней в неделю. По его мнению, проведение трёхдневных выборов негативно отразится на их работе.

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