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В Минпросвещения рассказали, что делать при поборах в школе

12:16, 30 августа 2020 53
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения рекомендует россиянам незамедлительно обращаться в прокуратуру в случае выявления фактов школьных поборов. Об этом заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Он указал на недопустимость сбора средств на термометры, средства индивидуальной защиты и другие попытки сбора денег с родителей учеников.

По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры, — сказал Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Помимо этого, уточнил он, следует предупредить местные органы управления в сфере образования, а также сообщить на горячую линию Минпросвещения.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская предупредила, что родителей учеников не будут пускать в школы, чтобы снизить риск заражения детей коронавирусом.

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