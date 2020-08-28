В Минпросвещения рассказали, что делать при поборах в школе

https://static.news.ru/photo/70095eee-eaa3-11ea-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения рекомендует россиянам незамедлительно обращаться в прокуратуру в случае выявления фактов школьных поборов. Об этом заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Он указал на недопустимость сбора средств на термометры, средства индивидуальной защиты и другие попытки сбора денег с родителей учеников.

По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры, — сказал Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Помимо этого, уточнил он, следует предупредить местные органы управления в сфере образования, а также сообщить на горячую линию Минпросвещения.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская предупредила, что родителей учеников не будут пускать в школы, чтобы снизить риск заражения детей коронавирусом.