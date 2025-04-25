В Минпросвещения раскрыли, кто контролирует качество питания школьников Замглавы Минпросвещения Шварцман: питание в школах держат на особом контроле

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Минпросвещения России держит вопрос питания в школах на особом контроле, заявила ТАСС замглавы министерства Ирина Шварцман. Комментируя депутатское обращение об ассортименте школьных буфетов, она отметила, что контроль за качеством готовой продукции осуществляет Роспотребнадзор.

В целом вопрос питания обучающихся и воспитанников стоит на особом контроле министерства, мы рассматриваем каждый случай выявленных нарушений тщательно и разносторонне, — отметила замминистра.

Шварцман добавила, что продукты в школьном буфете или столовой должны соответствовать законодательно установленным требованиям к детскому питанию. Самостоятельность школ в данном вопросе утверждена законом.

Минпросвещения координирует организацию бесплатного питания через оперштаб, в который в том числе входят представители Роспотребнадзора, Минздрава России, полномочных представителей президента в федеральных округах и Генпрокуратуры. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию питания, качество сырья и готовой продукции контролирует Роспотребнадзор, уточнила замминистра.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева предложила сбалансировать количество фастфуда в школьных буфетах. По ее словам, это ненормально, когда в ассортименте столовых такая пища составляет около 70–80%.