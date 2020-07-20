В Минпросвещения призвали не оценивать работу учителей по результатам ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/211bd482-c9a7-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко рассказал, что ведомство все 20 лет проведения ЕГЭ сталкивается с попытками делать рейтинги школ по результату экзаменов. По его словам, учитель не может быть виноват в низких баллах ученика.

Он обратился к главам региональных министерств образования, муниципальных отделов образования и директорам школ с просьбой не оценивать работу муниципалитетов, школ, классов или конкретных педагогов по результатам ОГЭ, ЕГЭ или других процедур оценки знаний.

Прикручивать KPI, [говоря] современными словами, бедному педагогу нельзя, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Чиновник уверен, что преподавателей не нужно оценивать и наказывать. Вместо этого стоит выявлять проблемы учеников и учителей и стараться решить их. Для эффективной оценки работы педагогов Минпросвещения разрабатывает новые критерии аттестации, заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские педагоги перечислили качества, которыми, по их мнению, обладает плохой учитель и которые должны быть в хорошем. Главным минусом они назвали безразличие к детям и преподаваемому предмету, а основным плюсом — знание материала и компетентность.