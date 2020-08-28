В Минпросвещения пообещали не заставлять учителей прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a50e76e-eaa8-11ea-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Педагоги вправе принимать такое решение самостоятельно, заверил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Он пообещал, что никто не станет принуждать работников школ.

Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает, — сказал Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что «прививка — это всегда дело добровольное» и что «это дело каждого конкретного человека».

В то же время представитель Минпросвещения рекомендовал педагогам пройти иммунизацию от гриппа. Однако подчеркнул, что решение каждый должен принимать самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, Семченко также призвал родителей, которые столкнутся в школах с различными поборами и требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячую линию Министерства просвещения.