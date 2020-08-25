В Минпросвещения отреагировали на поборы в школах

https://static.news.ru/photo/77f50e22-e6e4-11ea-a1cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство просвещения РФ предупредило школы о недопустимости поборов с родителей учеников. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, средства на расходы для организации учебного процесса предусмотрены в региональных бюджетах. Об этом он сообщил на онлайн-встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Депутат обратил внимание на то, что родители учащихся страдают от многочисленных поборов.

Поступают письма от родителей из самых разных регионов. Собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее, — заявил он.

В ответ Кравцов заверил, что Минпросвещения в курсе таких жалоб. Ведомство направило письма в регионы с предупреждением о недопустимости поборов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кравцов заявил, что все регионы России готовы начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора. Он отметил, что все учреждения откроются в очном режиме и закрываться будут точечно, как при гриппе. При этом в ведомстве совместно с Минздравом планируют с 1 по 14 сентября организовать постоянный мониторинг здоровья детей.